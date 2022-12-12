Команда вчених Каліфорнійського університету в Мерседі під час наукової роботи виявила, що у людей у стані алкогольного сп’яніння, які зазнають настільки серйозних травм, що їм потрібне лікування в лікарні, вп’ятеро збільшується ризик смерті наступного року.

– Травми – одна з найбільших небезпек проблемної поведінки щодо вживання алкоголю, – зазначила провідний дослідник Сідра Голдман-Меллор.

За її словами, насправді дуже мало відомо про те, що відбувається з людьми, які вживають алкоголь, після того, як вони дістали серйозну травму.

Повідомляється, що, щоб вивчити це, Голдман-Меллор і її колеги проаналізували дані щодо 10 млн відвідувань відділень невідкладної допомоги жителями Каліфорнії віком 10 років і старше у 2009-2012 роках. У момент травмування всі вони перебували в стані алкогольного сп’яніння.

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Більшість (76,9%) цих травм були закодовані як ненавмисні, ще 13,2% – через напад, 7,9% – через самоушкодження та 2,1% – через невизначений намір.

Протягом 12 місяців після відвідування лікарні 13 175 із цих пацієнтів померли. Дослідники визначили, що це більш ніж у п’ять разів перевищує показник для решти населення Каліфорнії, враховуючи вік, стать, расу та етнічну приналежність, які є сильними детермінантами ризику смертності.

Голдман-Меллор каже, що вони були здивовані своїми висновками.

– Травми, пов’язані з алкогольними розладами, самі по собі є проблемою громадського здоров’я. Але тепер ми знаємо, що вони також пов’язані зі значно підвищеним ризиком смерті, – говорить Голдман-Меллор.

І зазначає, що більшість людей, які борються з алкогольною залежністю, не отримують необхідної допомоги.

За словами вченої, результати дослідження можуть бути використані для збільшення ресурсів для надання всім таким пацієнтам комплексної допомоги, як щодо вживання психоактивних речовин, так і щодо загального стану здоров’я.