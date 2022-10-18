Велике клінічне дослідження команди вчених з університетів Единбурга, Данді, Глазго і Оксфорда, Імперського коледжу Лондона і Лондонського університету королеви Марії показало, що ліки для зниження артеріального тиску однаково ефективні, якщо їх приймати вранці або ввечері.

Повідомляється, що це спростовує попередні дослідження, які припускали, що ліки для зниження тиску можуть бути більш ефективними, якщо приймати їх ввечері.

Відзначається, що в новому рандомізованому контрольованому дослідженні взяли участь більш ніж 21 тис. пацієнтів з високим кров’яним тиском. Половина з них приймала ліки ввечері, половина — вранці.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що захист від серцевого нападу, інсульту або захворювань системи кровообігу не залежить від того, чи приймаються ліки від артеріального тиску вранці або ввечері.

Основний висновок дослідження полягає в тому, що оптимального часу для прийому таблеток від артеріального тиску для досягнення кращого результату не існує, тому пацієнти повинні приймати свої ліки в той час, який їм найбільше підходить, відзначають вчені.