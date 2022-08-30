Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Вчені з’ясували, як об’єм талії пов’язаний з ризиком патологій серця

30 Серпня 2022, 09:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
талія
Джерело: Depositphotos

Дослідники у сфері кардіології Оксфордського університету під час наукової роботи з’ясували, що кожен додатковий сантиметр обхвату талії підвищує ймовірність розвитку у людини серцевої недостатності на 4%.

Це цілком відповідає відомій народній мудрості: чим тонша талія, тим довше життя.

Повідомляється, що дослідження проходило за участю понад 400 тис. британців.

Зараз дивляться

Читайте також:
сердечный приступДавить і пече у грудях: як зрозуміти, що болить саме серце

З’ясувалося, що ризик розвитку серцево-судинних патологій у тих, чий обхват талії становив 104 см, на 40% вище, ніж у людей з талією в 94 см.

Уточнюється, що норма окружності талії для чоловіків становить не більше 94 см, для жінок — не більше 80 см.

Нагадаємо, що серцево-судинна недостатність – стан, при якому серце не здатне забезпечити адекватне кровопостачання органів і тканин. У тій же Британії, за даними органів охорони здоров’я країни, від цієї патології страждають близько 900 тис. осіб.

Джерело
The Times
Теги
Наукові дослідження науковці Серце хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь