Дослідники у сфері кардіології Оксфордського університету під час наукової роботи з’ясували, що кожен додатковий сантиметр обхвату талії підвищує ймовірність розвитку у людини серцевої недостатності на 4%.

Це цілком відповідає відомій народній мудрості: чим тонша талія, тим довше життя.

Повідомляється, що дослідження проходило за участю понад 400 тис. британців.

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З’ясувалося, що ризик розвитку серцево-судинних патологій у тих, чий обхват талії становив 104 см, на 40% вище, ніж у людей з талією в 94 см.

Уточнюється, що норма окружності талії для чоловіків становить не більше 94 см, для жінок — не більше 80 см.

Нагадаємо, що серцево-судинна недостатність – стан, при якому серце не здатне забезпечити адекватне кровопостачання органів і тканин. У тій же Британії, за даними органів охорони здоров’я країни, від цієї патології страждають близько 900 тис. осіб.