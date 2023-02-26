На святі, влаштованому на честь закінчення зими в російському санаторії Комунальник в Омську, 38-річна відпочивальниця Тетяна померла під час конкурсу поїдання млинців.

Повідомлення про це було розміщено в Telegram-каналі Baza.

Автори публікації повідомляють, що жінка вдавилася, але це її не зупинило, і вона вирішила доїсти всю тарілку. Потім учасниця посиніла і почала задихатися.

Зараз дивляться

Навколишні спробували допомогти нещасній своїми силами, але нічого не змогли зробити. Черговий лікар санаторію теж виявився безсилим.

А коли на місце інциденту прибула швидка, Тетяна вже померла. Медики лише констатували смерть учасниці конкурсу.