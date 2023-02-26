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Вдавилася, посиніла, але продовжувала їсти: в РФ під час конкурсу поїдання млинців померла жінка

26 Лютого 2023, 12:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
млинці
Джерело: Pixabay

На святі, влаштованому на честь закінчення зими в російському санаторії Комунальник в Омську, 38-річна відпочивальниця Тетяна померла під час конкурсу поїдання млинців.

Повідомлення про це було розміщено в Telegram-каналі Baza.

Автори публікації повідомляють, що жінка вдавилася, але це її не зупинило, і вона вирішила доїсти всю тарілку. Потім учасниця посиніла і почала задихатися.

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Навколишні спробували допомогти нещасній своїми силами, але нічого не змогли зробити. Черговий лікар санаторію теж виявився безсилим.

А коли на місце інциденту прибула швидка, Тетяна вже померла. Медики лише констатували смерть учасниці конкурсу.

Джерело
УНІАН
Теги
Масляна Росія Смерть
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