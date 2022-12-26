Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя важкопораненого на Донбасі захисника, якого привезли фактично в безнадійному стані.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

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– Ще кілька днів тому все здавалося непоправним. У першій реанімації Мечникова реаніматологи і хірурги дали Сергію ще одне життя, – пише Риженко.

За його словами, сьогодні поруч з пацієнтом перебуває його дружина Ольга, з якою він не бачився майже рік. З трьома маленькими синами вона пережила окупацію Херсона в той час, як чоловік воював на Донбасі.

Сергій Риженко пише, що маленький промінчик надії з’явився, коли пацієнт самостійно задихав. Сьогодні можна говорити, що все найстрашніше вже позаду: Сергій і Ольга готуються до переїзду на місце реабілітації.

Джерело: Сергій Риженко