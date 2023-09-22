У Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели ретрансплантацію печінки 57-річному пацієнту, у якого відмовив пересаджений раніше орган.

Повторна пересадка органа – одне з найскладніших оперативних втручань в трансплантології.

57-річному Вадиму з Миколаївщини, який тривалий час хворів на цироз печінки, зумовлений важкою формою гепатиту С, рік тому пересадили орган від родинного донора.

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Проте після трансплантації почав розвиватися процес хронічного відторгнення. У чоловіка відмовили ще й нирки, тож пацієнт уже не міг обійтися без гемодіалізу.

За статистикою, у 2-5% пацієнтів протягом року можливе відторгнення трансплантованої печінки. Так само незворотньо може порушуватися функція і інших пересаджених органів.

Якщо медикаментозна терапія не здатна зупинити цей процес, єдиним порятунком життя хворого стає ретрансплантація.

Вадима було внесено до списку очікування і за деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) повідомила: є споріднений померлий донор.

Варто зазначити, що при розподілі анатомічних матеріалів від померлого донора пацієнти, яким необхідна повторна пересадка, мають переваги.

До порятунку пана Вадима була залучена велика команда медиків. І ретрансплантація, і постопераційна реабілітація минули успішно.

Чоловік уже повернувся додому до родини.

Потрібне уточнення, що досвід повторних пересадок органів, зокрема, нирки, в українських трансплантологів є. А от щодо повторної трансплантації печінки – це перший успішний результат.

Джерело і фото: Український центр трансплант-координації