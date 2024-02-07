У Білгород-Дністровській міській лікарні на Одещині провели справді ювелірну операцію, щоб врятувати підлітка, який випадково вдихнув гостру металеву шпильку. Сторонній предмет застряг у трахеї і не рушив далі – до легень чи серця. Це залишало шанс на порятунок.

Рідкісний випадок – дивовижний порятунок

Інцидент трапився у сільській школі. Підлітка одразу госпіталізували до Старокозацької лікарні, фахівці якої зрозуміли — хлопцю потрібна спеціалізована допомога у міській лікарні Білгород-Дністровського.

Про ювелірну операцію з видалення металевої голки журналістам Бессарабії INFORM розповів хірург-ендоскопіст міського медичного закладу Денис Гесслер.

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Комп’ютерна томографія, терміново проведена пацієнту, підтвердила – чужорідне тіло застрягло не у стравоході, а саме в трахеї.

Підлітку під наркозом провели бронхоскопію та дістали шпильку довжиною чотири сантиметри, яка гострим кінцем встромилася у слизову та нікуди не рухалася.

За словами Дениса Гесслера, саме завдяки цьому і вдалося запобігти фатальному перебігу подій.

– Хлопцю дійсно дуже пощастило. Такі випадки трапляються вкрай рідко. І не кожна лікарня може провести подібну операцію, – зазначив хірург.

За словами Гесслера, гострий предмет міг викликати перфорацію – пробити легені або через стінку бронха потрапити і в серце. Наслідки зрозумілі.

На щастя, все обійшлося.

Зараз юний пацієнт у стабільному стані під пильним наглядом лікарів, отримує антибіотикотерапію, адже сама шпилька не була стерильним предметом.

Джерело і фото: Бессарабії INFORM