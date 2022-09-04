Регулятор лікарських засобів Великої Британії повідомив, що схвалив оновлений препарат проти Cоvid-19 від Pfizer/BioNTEch, націлений на оригінальний вірус та його підваріант, перед осінньою ревакцинацією.

Так звані бівалентні уколи працюють як для оригінального вірусу, який з’явився в китайському місті Ухань у 2019 році, так і для субваріанту Омікрон BA.1.

Регуляторне агентство з ліків і медичної продукції Великобританії (MHRA) схвалило ін’єкцію Pfizer як бустер для пацієнтів віком від 12 років після ретельного аналізу доказів.

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Регулятор Великобританії минулого місяця схвалив аналогічну двовалентну вакцину від Moderna, ставши першою країною, яка це зробила.

– Мені приємно оголосити, що тепер у нас є друга схвалена вакцина для осінньої бустерної програми Великобританії, – сказала виконавчий директор MHRA Джун Рейн.

У понеділок Національна служба охорони здоров’я Англії та Шотландії почне нове розгортання бустерів, починаючи з мешканців будинків догляду та згодом запрошуючи всіх старше 50 років.

Інші британські регіони Уельсу та Північної Ірландії також запускають подібні кампанії.

BBC повідомила в суботу, що двовалентна вакцина Moderna буде запропонована першою, але додала, що у Великій Британії недостатньо запасів, щоб охопити всіх старше 50 років.

Європейський Союз і США нещодавно дозволили оновлену версію вакцин Pfizer і Moderna.