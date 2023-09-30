Складну реконструкцію черевної стінки, в якій утворилася величезна 20-сантиметрова грижа, провели пацієнту в Ужгороді.

Лікування гриж гігантських розмірів вимагає високого професіоналізму хірургів і може бути успішним лише за умови застосування новітніх методик.

У цього пацієнта була помітна неозброєним оком кила, яку частіше називають грижею. Чоловік скаржився на значний дискомфорт, біль у животі та спині, проблеми з дефекацією.

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Його історія хвороби свідчила, що пацієнт переніс ускладнений гангренозний апендицит, лікування якого вимагало проведення лапаротомії та правобічної геміколектомії.

Із часом, внаслідок цього, утворилась кила.

– Під час обстеження ми виявили велику грижу близько 20 см у діаметрі. Значна частина тонкого кишківника пацієнта перебувала за межами черевної порожнини, – розповідає хірург Орест Лавер.

Для усунення проблеми та, в прямому сенсі, порятунку чоловіка, було вирішено застосувати сучасну революційну методику реконструкції черевної стінки, яка стала золотим стандартом у лікуванні кил великих розмірів.

Операція дозволила встановити пацієнту макропористий поліпропіленовий сітчастий імплант розміром 30/40 см.

Кишківник повернули на місце, грижа зникла, а з нею – і болючі проблеми.

За словами Ореста Лавера, застосована методика має низку переваг.

По-перше, можна використовувати імпланти великих розмірів (до 50/50 см). Надійність процедури обумовлена тим, що імпланти розташовують у підм’язевому ретромускулярному просторі.

Отже, не потрібна фіксація імпланта.

По-друге, це можливість анатомічного відновлення положення м’язів та відновлення так званої білої лінії живота.

По-третє, післяопераційний період, зазвичай, минає з мінімальним дискомфортом і без больових відчуттів.

Ну, а зрештою, методика запобігає розвитку ускладнень (утворення сером тощо) і мінімалізує ризик рецидиву.

Джерело і фото: Ужгородська центральна міська клінічна лікарня