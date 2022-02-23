Медики спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні успішно видалили з ока дитини рибальський гачок.

У спеціалізоване хірургічне відділення, яке надає невідкладну допомогу дітям з важкими ушкодженнями, в екстреному порядку був доставлений 17-річний пацієнт з травмованим рибальським гачком лівим оком.

Особливість травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів і мав збільшену вагу. В очне яблуко проникла велика його частина, що супроводжувалося внутрішньоочним крововиливом.

Позитивним моментом було те, що не були травмовані кришталик і рогівка.

Під загальним знеболенням чужорідне тіло з очного яблука було видалено, проведена первинна хірургічна обробка склеральної рани з накладенням швів.

Лікування проводилося з використанням антибактеріальних, протизапальних і регенеруючих препаратів.

При виписці гострота зору правого ока становила 1,0, лівого ока – 0,6 з корекцією 0,8.

Джерело: Рівенська обласна дитяча лікарня