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Великого розміру і обтяжений: у Рівному медики видалили з ока дитини рибальський гачок

23 Лютого 2022, 10:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рыбалка
Джерело: Depositphotos

Медики спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні успішно видалили з ока дитини рибальський гачок.

У спеціалізоване хірургічне відділення, яке надає невідкладну допомогу дітям з важкими ушкодженнями, в екстреному порядку був доставлений 17-річний пацієнт з травмованим рибальським гачком лівим оком.

Особливість травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів і мав збільшену вагу. В очне яблуко проникла велика його частина, що супроводжувалося внутрішньоочним крововиливом.

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Позитивним моментом було те, що не були травмовані кришталик і рогівка.

Під загальним знеболенням чужорідне тіло з очного яблука було видалено, проведена первинна хірургічна обробка склеральної рани з накладенням швів.

Лікування проводилося з використанням антибактеріальних, протизапальних і регенеруючих препаратів.

При виписці гострота зору правого ока становила 1,0, лівого ока – 0,6 з корекцією 0,8.

Джерело: Рівенська обласна дитяча лікарня

Теги
Операція , очі , підлітки , Рівне , Травма , Хірург
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