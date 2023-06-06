Сергій Богдановський повернувся на фронт і продовжує нести службу зі своїм підрозділом в районі Бахмута.

Офіцеру, командиру спецпідрозділу поліції Схід – 32 роки. На війні він з 2015 року. Тоді ж вступив до лав підрозділу спеціального призначення, де став бійцем штурмового відділення. А за пʼять років – командиром.

У січні отримав поранення – підірвався на розтяжці. Тактичну рукавицю розірвало, побачив, що ліва рука вся в крові, великого пальця немає, а вказівний – розтрощений.

Командир самостійно наклав турнікет. Уже в Дніпрі Сергієві приживили великий палець лівої руки, а за 5 днів поставили апарат зовнішньої фіксації.

Для реконструкції кінцівки пацієнта направили до Львова – в Національний реабілітаційний Центр Незламні. У лікарня Святого Луки хіхурги якраз і спеціалізуються на хірургії кисті і виконують надскладні відновлювальні операції, у тому числі після мінно-вибухових травм.

Їхні операційні втручання в майбутньому вивчатимуть як взірець.

Спершу львівські лікарі усунули розвиток гнійних процесів та загоїли обширну рану між пальцями. Згодом на цьому місці утворився рубець. В ході наступної операції рубець висікли та ротаційним клаптем з передпліччя закрили дефект.

Таким чином, розширили проміжок між пальцями та загалом відновили функцію кисті.

Минуло три місяці. Пальці офіцера нині чудово рухаються – як до травми.

– Переживав, що більше не зможу повернутись на фронт, а моя підтримка дуже важлива для хлопців. Спасибі лікарям за допомогу, – каже Сергій.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова