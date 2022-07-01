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Верховна Рада схвалила нову модель організації надання медичної допомоги

1 Липня 2022, 17:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
верховна рада
Джерело: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким передбачено удосконалення надання медичної допомоги.

Як зазначила автор документа, народний депутат Олена Шуляк, проєкт закону має підвищити ефективність Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як єдиного державного закупника медичних послуг.

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Законопроєкт передбачає:

  • встановлювати переліки базових напрямів стаціонарної медичної допомоги, які забезпечуватиме загальний заклад охорони здоров’я (багатопрофільний лікарняний заклад, який надає медичну допомогу населенню територіальної громади або кількох громад, стабілізацію стану пацієнта та маршрутизацію до кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я);
  • визначати напрями стаціонарної медичної допомоги, яка забезпечуватиметься кластерними та надкластерними закладами охорони здоров’я.

Законопроєктом також пропонується вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (спеціалізовану) медичну допомогу замінити спеціалізованою медичною допомогою, яка надаватиметься в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках.

Джерело
УНН
Теги
Верховна Рада Законопроект НСЗУ
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