10 людей, що постраждали внаслідок падіння гелікоптера в Броварах, було доставлено в Опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2

– Наразі госпіталізовано 10 пацієнтів: шестеро дорослих і четверо дітей. Всі пацієнти не у вкрай тяжкому стані, всі в свідомості, самостійно дихають, – зазначила директорка лікарні Тетяна Пехньо.

Пацієнти оглянуті всіма спеціалістами лікарні, з ними працюють і психологи. Медичне забезпечення все є. Тому зараз немає необхідності в додаткових лікарських засобах або виробах медичного призначення.

– Відсоток опіків у постраждалих різний: від 3 до 30%. Але наразі немає вкрай важких пацієнтів, які б потребували б додаткової кисневої підтримки, – зазначила директорка.

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Фото: Влад Круглов