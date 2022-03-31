Україна отримала від Великої Британії 5,29 млн одиниць медичних засобів та обладнання. Все це призначене для того щоб надати допомогу країні, яка опинилася в надзвичайній ситуації через вторгнення на її територію російських агресорів.

Про це повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

Повідомляється, що в Україну доставлено 13 гуманітарний вантаж, до складу якого входять апарати штучної вентиляції легень, обладнання для інтенсивної терапії, життєво важливі ліки, матеріали для перев’язок та інші медичні засоби.

Все це було зібрано і подаровано нашій країні медиками Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

– Від ліків і обладнання до продуктів харчування, генераторів, ковдр і гігієнічних наборів – ми співпрацюємо з урядом України, нашими надійними гуманітарними партнерами і друзями в регіоні, щоб допомогти найбільш нужденним, – заявила глава МЗС Великої Британії Ліз трас.

Нагадаємо, що з початку війни уряд Британії надав Україні 400 млн фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги.

Крім того, станом на 29 березня Британія видала понад 22 тис. віз громадянам України, які рятувалися від жахів розв’язаної рф війни.

Джерело: сайт уряду Великої Британії