Британський лікар Малколм Гранд проаналізував низку досліджень, присвячених стану здоров’я вчителів, і зібрав найбільш характерні для цієї професії захворювання.

– Нижче я перерахував безліч медичних скарг, хоча і не тільки у вчителів, проте, вони тривожно поширені серед представників професії, – зазначає дослідник.

Головні болі. Багато хто схильний до мігренозних головних болів, які можуть бути викликані перевтомою, пропуском прийомів їжі, стресом, жаркими класами, втомою і шумом.

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Безсоння. Неуспіх на роботі, емоційний дисонанс, соціальна ізоляція, необхідність не лягати спати, виправляючи домашню роботу, Підготовка до уроку і занепокоєння — ось деякі з причин безсоння.

Виснаження/втома/вигорання. Це може статися в результаті спілкування з важкими батьками та учнями, зниження самостійності, почуття недооціненості, неадекватної фінансової компенсації, фінансового стресу, а також покладання на батьків і системи відповідальності за неоптимальну академічну успішність.

Ожиріння. Часто є результатом вживання калорійних продуктів і напоїв, а також неадекватних фізичних вправ.

Напруга очей. Частіше зустрічається у вчителів, яким доводиться довго працювати за комп’ютером, наприклад, при підготовці до уроку або введенні відміток/оцінок.

Синдром зап’ястного каналу. Найчастіше зустрічається у вчителів-жінок з надмірною вагою, які постійно згинають зап’ястя, і у тих, кому доводиться використовувати комп’ютерну клавіатуру під час роботи.

Серцево-судинні захворювання. Більш високий рівень захворюваності на діабет, гіпертонію та ожиріння серед вчителів призводить до збільшення кількості серцево-судинних захворювань, таких як серцеві напади, серцева недостатність та аритмії.

Діабет ІІ типу. Неправильний вибір дієти, відсутність фізичних вправ і схильність до надмірної ваги збільшують захворюваність діабетом ІІ типу.

Гіпертонія. Недостатній сон, стрес, малорухливий спосіб життя і погане харчування (з високим вмістом натрію) роблять вчителів більш схильними до гіпертонії.

Біль у спині. Тривале сидіння, погана постава, надмірна вага і невідповідна меблі збільшують кількість повідомлень про болі в попереку.

Втрата слуху. Вчителі, які піддаються тривалому впливу колективних високих голосів, особливо вихователі дитячих садків і дошкільних установ, протягом років можуть відчувати втрату слуху.

Ларингіт. Вчителі-жінки, особливо ті, хто говорить протягом тривалого часу в будь-який час, часто повідомляють про захриплість і навіть втрату голосу в результаті запалення голосових зв’язок.

Тривога і депресія. Дослідження показали, що більше 50% вчителів страждають від тривоги і до 20% знаходяться в депресії.

Біль в колінах. Вчителі, які пропрацювали більше 30 років, майже в два рази частіше повідомляють про біль в колінах в порівнянні з іншими людьми того ж віку, які не є вчителями.

Інфекції дихальних шляхів. Існує значно підвищений ризик зараження вчителів інфекціями голови, горла і грудної клітини під час занять в школі в порівнянні з тими, хто не є вчителями.

Джерело: Searchlight