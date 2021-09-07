Міністерство охорони здоров’я Греції запропонувало місцевому парламенту внести в чинне законодавство поправку, згідно з якою штраф за шахрайство з Сovid-вакцинами, сертифікатами і тестами становитиме €5 тис.

Передбачається, що ці жорсткі адміністративні заходи будуть спрямовані насамперед на медичних працівників, які, власне, і видають липові документи, що підтверджують наявність антитіл проти Covid-19. Маються на увазі Сovid-сертифікати, довідки про перенесену коронавірусну інфекцію і негативні ПЛР-тести.

Аналогічному покаранню будуть піддані й ті, хто придбав подібні фальшивки.

Найрішучішим чином МОЗ Греції взялося за викладачів і студентів медичних навчальних закладів, які відмовилися від вакцинації. Їх будуть звільняти і відраховувати, а сам виш заплатить штраф у розмірі від €5 до 50 тис. А в разі повторного порушення – від €20 до 200 тис.

Окремим пунктом у запропонованій поправці обумовлюється обмеження вартості експрес-тестів на Covid-19 – не більше €10.

Джерело: Еkathimerini