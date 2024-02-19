Минулого тижня в Запорізькій області зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксовано нові летальні випадки від коронавірусу.

Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб (ЦКПХ).

Грип та ГРВІ

– На шостий тиждень 2024 року в Запорізькій області захворюваність на ГРВІ зросла на 14,5%, – ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що від початку епідемічного сезону (з 2.10.2023 по 11.02.2024) у Запорізькій області грип та інші ГРВІ діагностували у 44,2 тис. пацієнтів (5,1% населення).

Коронавірус

У Центрі також повідомили, що у 3,8 тис. хворих виявили Covid-19. Протягом минулого тижня показник захворюваності на ГРВІ тримався нижче порогового рівня на 57%.

Від початку епідемічного сезону зареєстровано 21 летальний випадок від Covid-19, констатували в ЦКПХ.

Джерело: Запорізький ОЦКПХ