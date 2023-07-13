Від початку повномасштабної війни Росії проти України, завдяки взаємодії Міністерства охорони здоров’я з Єврокомісією та ВООЗ, на лікування та/або реабілітацію за кордон вдалося відправити 3 949 українців. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві нагадали, що така медична евакуація і транспортування громадян здійснюються безоплатно: усі витрати за дороге лікування взяли на себе уряди країн-партнерів, які приймають пацієнтів.

Перевезення пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони Укрзалізниці, команда БО “Лікарі без кордонів”, а також бригади парамедиків із європейських країн, законтрактовані ВООЗ.

Насамперед у закордонні клініки направляють:

пацієнтів із травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнтів, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);

дітей з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослих пацієнтів із новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дітей з орфанними захворюваннями.

Кожен випадок медичної евакуації потребує окремого підходу, однак, зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів.

У разі потреби в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність подальшого післяопераційного догляду пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.