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Від початку великої війни: майже 4 тис. українців евакуйовано на лікування за кордон

13 Липня 2023, 14:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, завдяки взаємодії Міністерства охорони здоров’я з Єврокомісією та ВООЗ, на лікування та/або реабілітацію за кордон вдалося відправити 3 949 українців. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві нагадали, що така медична евакуація і транспортування громадян здійснюються безоплатно: усі витрати за дороге лікування взяли на себе уряди країн-партнерів, які приймають пацієнтів.

Перевезення пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони Укрзалізниці, команда БО “Лікарі без кордонів”, а також бригади парамедиків із європейських країн, законтрактовані ВООЗ.

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Насамперед у закордонні клініки направляють:

  • пацієнтів із травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • пацієнтів, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
  • дітей з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • дорослих пацієнтів із новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • дітей з орфанними захворюваннями.

Кожен випадок медичної евакуації потребує окремого підходу, однак, зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів.

У разі потреби в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність подальшого післяопераційного догляду пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.

Джерело
МОЗ
Теги
ЄС Війна в Україні Евакуація лікування реабілітація
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