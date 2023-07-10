Експерти Global Medical Knowledge Alliance, фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, OncoHub та Національного інституту раку провели дослідження про вплив повномасштабної війни в Україні на лікування раку.

Згідно з проведеним опитуванням:

майже 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом;

8% переїхали в межах України;

16% виїхали за кордон.

Дослідження також показало, що найчастіше онкопацієнти платять за діагностичні дослідження, хірургічне лікування та хіміотерапію.

За словами експертів, загальний час очікування лікування був більшим у прифронтових регіонах, а радіо- і хіміотерапія були доступнішими в регіонах, які менше постраждали від війни і напливу внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, опитування показало, що 21% респондентів мігрували через необхідність продовження лікування раку, через бойові дії — 14%.

Дослідники зазначають, що загальна доступність лікування онкозахворювань не змінилася порівняно з довоєнним часом, загальний час очікування медичної допомоги після початку повномасштабного вторгнення був вищим у прифронтових регіонах і регіонах активних бойових дій.

В опитуванні взяли участь 289 пацієнтів з усіх регіонів України, які почали лікування раку ще до російського вторгнення. З них 39% опитаних мали I або II стадію онкологічного захворювання, 38% – III стадію, а 28% – IV.