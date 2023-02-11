У Великобританії стався найбільший за всю історію спалах пташиного грипу з майже 300 підтвердженими випадками.

Випадки смертельного штаму H5N1 вже перейшли від птахів до ссавців.Смертельний патоген тепер на один крок ближче до поширення серед людей.

Спалах пташиного грипу

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Пташиний грип – це інфекційний вид грипу, який поширюється серед птахів.

Дикі птахи є переносниками, особливо шляхом міграції. Оскільки вони збираються разом для розмноження, вірус швидко поширюється, а потім переноситься в інші частини земної кулі.

Який штам зараз поширюється

Наразі з вересня 2021 року новий вірус H5N1 було виявлено у приблизно 80 млн птахів і домашньої птиці у всьому світі — це вдвічі більше, ніж попередній рекорд роком раніше.

Вірус не тільки швидко поширюється, він також вбиває на безпрецедентному рівні, що змушує деяких експертів стверджувати, що це найсмертоносніший варіант на сьогодні.

Мільйони курей та індиків у Великій Британії були вибраковані або заблоковані, що вплинуло на доступність різдвяних індичок і яєць від тварин на вільному вигулі.

Чи можна заразити людей

У рідкісних випадках він може передаватися людям через тісний контакт із мертвим або живим зараженим птахом.

Це включає в себе дотик до інфікованих птахів, їх посліду або підстилки. Люди також можуть підхопити пташиний грип, якщо вони вбивають або готують заражену птицю до їжі.

Але з 2003 року до Всесвітньої організації охорони здоров’я було повідомлено лише про 860 випадків захворювання людей. Ризик для людей був визнаний низьким.

Але людей настійно закликають не торкатися хворих або мертвих птахів, оскільки вірус смертельний, він вбиває 56 % людей, яких йому вдалося заразити.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на віртуальному брифінгу цього тижня, що ми повинні підготуватися до потенційної пандемії пташиного грипу.

– Наразі ВООЗ оцінює ризик для людей як низький, – сказав він. – Але ми повинні підготуватися до будь-яких змін статус-кво.

Пташиний грип перекинувся на ссавців

Посилені попередження з’явилися після того, як було виявлено, що вірус H5N1 поширюється серед видр і лисиць у Великобританії.

А Шотландська схема вилучення морських тварин на берег (SMASS) сьогодні підтвердила, що чотири мертвих тюленя — по одному в Абердинширі, Хайленді, Файфі та Оркнейських островах — дали позитивний результат на пташиний грип.

У жовтні стався спалах серед норок на фермі в Іспанії.Сотні морських левів також померли від пташиного грипу в Перу за останні тижні, повідомляє влада. Вважається, що ссавці ласують зараженими трупами перелітних птахів.

Під час віртуального брифінгу, організованого Science Media Center професор Браун попередив, що найбільше занепокоєння викликає розширення здатності вірусу заражати інші популяції господарів.

– Це переносить вірус у місця, ніші та екосистеми, в яких він раніше не був, – додав він.

Він поставив під сумнів те, що органи охорони здоров’я мають відповідні системи звітності для відстеження швидкого поширення вірусу.

– Мене найбільше хвилює те, чи є у нас глобальна структура? Чи всі ми засвоїли уроки з Covid-19, – запитав професор.

Доктор Урсула Хефле, професор Іспанського інституту дослідження дичини та дикої природи, повідомила, що поточний спалах є безпрецедентним, а вірус повністю змінився.

– Він не тільки адаптувався до диких птахів, але й здатний зберігатися довше, – додала вона.

Десятиліттями вчені попереджали, що пташиний грип є найімовірнішим претендентом на спровокування наступної пандемії.

Експерти кажуть, що це через загрозу рекомбінації — високий рівень штамів людського грипу також підвищує ризик одночасного зараження людини пташиним грипом.

Це може призвести до злиття смертельного штаму пташиного грипу з трансмісивним сезонним грипом.

У статті в Lancet доктор Дзау та професор Ядав попередили, що інша пандемія може легко зрівнятися з пандемією грипу 1918 року — найбільш смертоносною в сучасній історії, яка вбила приблизно 50 млн людей у всьому світі.

Вважається, що Covid в усьому світі спричинив 6,7 млн смертей.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, рівень смертності від пташиного грипу в усьому світі становить близько 50 відсотків.