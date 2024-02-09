Українські актори, співаки та ведучі стали частиною відеопроєкту Голоси Такмеду, завдання якого – поширити знання з тактичної медицини серед військових та резервістів.

Презентація проєкту пройшла 9 лютого у Театрі на Подолі.

Ініціатором проєкту є благодійний фонд PULSE, який спрямований на розвиток тактичної медицини в Україні. Реалізовувався він за підтримки Міністерства оборони України.

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Зірки про тактичну медицину

У першій серії відео взяли участь актори, ведучі та співаки, серед них Богдан Бенюк, В’ячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саліванчук, Михайло Кукуюк, Олена Кравець, Анатолій Анатоліч та Сергій Танчинець.

Кожен з артистів озвучив відео про критичні навички та поняття тактичної медицини.

Чому важлива тактична медицина

Під час презентації Федір Сердюк, співзасновник PULSE, наголосив на необхідності системного розвитку тактичної медицини та подякував усім, хто взяв участь у проєкті.

– Навіть застосовуючи всі можливі заходи – навчання, розбудову навчальних центрів, переливання крові тощо – ми не вирішимо питання тактичної медицини, якщо не виграємо битву всередині кожної людини. Цей проєкт саме про це, – говорив Федір Сердюк.

Директор-художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк запевнив – нині всі беруть участь у війні; маючи такого непередбачуваного сусіда, який є вічним ворогом України, треба вміти все.

Автори проєкту планують продовжити зйомки з іншими відомими українцями.

Відео з проєкту вже доступні на YouTube-каналі PULSE.

Джерело: PULSE

Фото: Ірина Марконі