Медики лікарні Св.Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова врятували від ампутації руку жінки, яка отримала важкі травми в аварії 10 років тому.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Десять років тому 33-річна Марія зі Львівщини потрапила у страшну аварію, внаслідок якої отримала 22 переломи кісток по всьому тілу. Два роки свого життя вона провела в лікарні, – написали медики.

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За їхніми словами, пацієнтка, мама трьох дітей, яких народила після аварії, в минулому році помітила, що на місці давнього перелому плечової кістки з’являється пульсуюче ущільнення, але великого значення цьому не надала.

Однак з часом ущільнення збільшилося до розміру кулака, і жінка прийшла на обстеження в лікарню Св. Пантелеймона.

Тут фахівці діагностували псевдоаневризму плечової артерії, яка утворилася в результаті численних травм.

Хірурги відділення судинної хірургії Центру серця і судин провели операцію з резекції псевдоаневризми з відновленням кровотоку плечової артерії. Іншими словами, вони видалили зону розширення судини, з’єднали дві її частини, а потім ліквідували загрозу тромбозу і втрати кінцівки.

Повідомляється, що зараз Марія почувається добре і вже поїхала додому до своїх дітей.

Джерело: 1 МО Львів