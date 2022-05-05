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Відкрито більшість відділень: у столиці відновила роботу низка приватних клінік

5 Травня 2022, 09:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарі
Джерело: Depositphotos

Попри воєнний стан, у Києві поступово відновлюють свою діяльність низка приватних клінік. Зокрема, йдеться про такі лікувальні заклади, як Добробут, Адоніс, Інтосана, Оксфорд-Медікал, Ісіда, Мати і дитина.

Такі дані опитування, проведеного одним із провідних інформаційних агентств України.

Так, клініка Ісіда відкрила в столиці три своїх відділення, Інтосана – чотири, Оксфорд-Медікал – 10. У випадку з Інтосана відкриті всі її медичні центри.

На сьогодні в зазначених клініках можна записатися на прийом до профільних лікарів, зробити такі обстеження, як УЗД, комп’ютерна томографія. Також є можливість проведення операцій.

Наприклад, як повідомили в Ісіда, тут приймають пологи на комерційній основі. Але при цьому для бійців ЗСУ та їхніх сімей ця послуга є безкоштовною.

Завдяки підтримці американського фонду International Medical Corps також безкоштовно можуть отримувати медичну допомогу жителі Ірпеня та Броварів у відділеннях клініки Добробут.

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Відновили роботу і онкологічні клініки Спіженко та Інновація.

У Спіженка це відділення променевої терапії, хіміотерапії, де можна отримати профільні консультації, а також послуги з комп’ютерної томографії. Послуга МРТ поки не доступна.

В Інновація вже працюють відділення хіміотерапії, хірургії, променевої терапії та діагностики.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні, Київ, Лікарні
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