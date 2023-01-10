Дива трапляються з тими, хто в них вірить і чекає, ми це точно знаємо. Дивовижна історія порятунку почалась 19 грудня, якраз у день Святого Миколая.

Усе життя Ігор хворів на полікістоз, його нирки, вражені хворобою, були неймовірно збільшені і вже майже не функціонували. Але з початком війни ситуація погіршилась ще більше, адже чоловік разом із сім’єю вимушений був поїхати з України до далекої Ірландії, бо в рідних Сумах залишатися було вкрай небезпечно.

Багато українців на власному досвіді переконалися, що закордонна медицина – це для дуже терплячих, адже прийома лікаря пацієнти чекають місяцями… У Ігоря відлік ішов на дні.

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Дружина пацієнта дізналася про Інститут серця, і зокрема про нашого провідного хірурга-трансплантолога Михайла Загрійчука, і родина терміново повернулася до України.

Наступним дивом стало те, що дядько нашого пацієнта підійшов в якості донора і без вагань погодився на складну операцію, яку провели у найчарівніше свято – День Св. Миколая. А вже сьогодні родина їде додому.

Такі історії захоплюють і залишають відчуття тепла на душі. А довіра пацієнтів є рушійною силою для наших хірургів, які щодня роблять диво.

Джерело: Інститут серця

Фото: Інститут серця