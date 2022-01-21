Відразу 129 пасажирів рейсу, що летів з Майамі в Лондон, вимушено повернулися назад в порт вильоту через непокірну 40-річну пасажирку, яка відмовлялася надіти захисну маску, як того вимагають федеральні нормативи. Розворот стався біля узбережжя Північної Кароліни після того, як літак пролетів близько 500 миль (приблизно 800 км).

Як тільки літак приземлився, офіцери служби безпеки без пригод вивели жінку з салону. Потім з нею в адміністративному порядку розібралися співробітники American Airlines

Повідомляється, що для співробітників авіакомпаній період боротьби з Covid -пандемією означав сплеск деструктивної поведінки пасажирів, починаючи з істерик і закінчуючи ударами бортпровідників по обличчю.

– Насправді, це відбувається близько 16 разів на день, – зазначила президент Національної профспілки бортпровідників Сара Нельсон в інтерв’ю Guardian.

Вона розповіла, як минулого року чоловік, якого попросили надіти маску і перестати розмовляти по телефону, розлютився, зірвався зі свого місця і погрожував зламати кому-небудь шию.

Стюардеса, яка побажала залишитися неназваною, зізналася, що йде на роботу з великим занепокоєнням.

– Я не знаю, що може викликати гнів людей. Зараз це абсолютно нова гра, і ми бачимо пасажирів трохи іншого типу, – зізналася вона.

Але були й моменти, які вселяли надію на кращу поведінку. Так, у січні 2022 року одна американка під час польоту з Чикаго до Ісландії відчула, що у неї болить горло. Вона пішла до туалету, зробила тест на Covid-19 і виявила, що у неї позитивний результат. Тому, за її словами, вона залишалася в туалеті до кінця польоту.