Нещодавно українські військові хірурги повернулися з Великої Британії, де знайомилися з сучасними реконструктивними методиками для покращення функціонального відновлення пацієнтів.

Ця подія була настільки значимою, що висвітлювалася на офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема, там зазначалося, що підтримка України з боку Великої Британії не обмежується навчанням солдатів та постачанням зброї, вона охоплює низку медичних тренінгів.

Зараз дивляться

Курс був проведений медичними службами британського Міністерства оборони у хірургічному навчальному центрі Ньюкасла у рамках навчальної програми Orbital.

У Великій Британії застосовують новітні методики медичної допомоги, приміром, повторне приєднання кінцівок та пришвидшену функціональну реабілітацію поранених. Українські хірурги відзначали, що освоєння цих методик дозволить значно покращити відновлення наших воїнів і цивільних, що постраждали від війни.

Нагадаємо, Сполучене Королівство має давню історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції Orbital, під час якої з 2015 до 2022 року було підготовлено 22 тис. фахівців з різних напрямів.

Джерело і фото: Міністерство оборони Великої Британії