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Відновлюватимуть поранених вдома: українські хірурги пройшли навчання у Великій Британії

19 Жовтня 2023, 17:05
Валентина Андрейко журналістка
тренінг для хірургів

Нещодавно українські військові хірурги повернулися з Великої Британії, де знайомилися з сучасними реконструктивними методиками для покращення функціонального відновлення пацієнтів.

Ця подія була настільки значимою, що висвітлювалася на офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема, там зазначалося, що підтримка України з боку Великої Британії не обмежується навчанням солдатів та постачанням зброї, вона охоплює низку медичних тренінгів.

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Курс був проведений медичними службами британського Міністерства оборони у хірургічному навчальному центрі Ньюкасла у рамках навчальної програми Orbital.

У Великій Британії застосовують новітні методики медичної допомоги, приміром, повторне приєднання кінцівок та пришвидшену функціональну реабілітацію поранених.  Українські хірурги відзначали, що освоєння цих методик дозволить значно покращити відновлення наших воїнів і цивільних, що постраждали від війни.

Нагадаємо, Сполучене Королівство має давню історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції Orbital, під час якої з 2015 до 2022 року було підготовлено 22 тис. фахівців з різних напрямів.

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Джерело і фото:  Міністерство оборони Великої Британії

Теги
Війна в Україні Велика Британія Хірург
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