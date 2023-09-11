Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні провели низку складних реконструктивних операцій 30-річному Глібу Лисицькому, який дістав важкі поранення обличчя та всього тіла.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Гліб родом із нині тимчасово окупованого Лисичанська. На війні вже шість років. Добровільно вступив до лав ЗСУ, щоб визволити свою малу батьківщину, потім перевівся до Луганського прикордонного загону, – ідеться в повідомленні.

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Спочатку молодий захисник воював у рідній області та сусідній – Донецькій, де цьогоріч у січні й дістав важке поранення. Це сталося в Бахмуті. Ворог тоді зайняв стратегічно важливі позиції. Повернути їх випало Глібу з побратимами.

– Ми були втрьох, я йшов першим. Щойно вийшов за пагорб, як почув автоматну чергу. Хотів схопитися за автомат, але рука вже не працювала. Куля пролетіла наскрізь і зачепила артерію. Почалася масивна кровотеча, – згадує Гліб.

За його словами, граната, що прилетіла незабаром, розірвалася просто біля його обличчя. Осколки понівечили не тільки обличчя воїна, а й посікли легені, живіт. Він втратив занадто багато крові.

У Краматорську важко пораненого прикордонника лікарі під’єднали до апарату ШВЛ. Потім були три дні в комі, під час якої відбувається ще й ішемічний інсульт. І Гліб назавжди втратив периферичний зір.

Потім у боротьбу за життя воїна вступили лікарі Дніпра, Києва та зрештою – Львова.

У Центрі Незламні його зустріли фахівці відділення щелепно-лицевої хірургії. Обличчя пацієнта було деформоване, а пластини, які раніше встановили на місце розбитих лицьових кісток, на жаль, не прижилися. Почався остеомієліт, тобто інфекційне запалення кістки.

Після приборкання гнійних процесів, хірурги виконали повторну реконструктивну операцію. За два місяці нові пластини прижилися і фахівці змогли взятися за наступне втручання – імплантацію нижньої щелепи, кістку для якої взяли з ребра пацієнта.

Паралельно команда хірургів усувала ще одну проблему – рука Гліба після поранення зовсім не рухалася: після загоєння нерв у кінцівці затиснули рубці. Щоб його звільнити, хірурги виконують ще одну складну операцію, яка називається невроліз. Це втручання також пройшло успішно.

Наразі захисник уже пройшов фізичну реабілітацію та поїхав додому до сім’ї та сина. Однак після відновлення Гліб планує повернутися в армію – адже його рідний Лисичанськ, як і багато інших українських міст, ще не звільнений.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова