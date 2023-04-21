Йому 54 роки, Сергій родом з Вінничини. На фронті від самого початку війни.

Безстрашний боєць нагороджений президентським годинником і орденом За мужність.

Вони воюють разом із сином. У Дніпро, в лікарню імені Мечникова боєць потрапив не через поранення, а через велику пухлину, яка стискала горло і не давала дихати.

Але він каже – заважала воювати.

Складну пухлину ротової частини глотки взявся оперувати Олександр Ковтуненко, відомий нашим пораненим, що потрапляли в лікарню Мечникова. Він врятував багатьох.

Унікальну операцію хірург виконав трансоральним методом. Вона пройшла успішно.

Зараз Сергій одужує, до лікарів звертається лише з одним проханням – дозволити повернутися до Авдіївки.

Там воюють його бойові побратими і син.

Сергій знає, вдома чекають на повернення рідних захисників жінки – його дружина і наречена сина. Після перемоги, звісно.

Джерело і фото: Риженко