Лікарі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака успішно провели дві унікальні операції, врятувавши кінцівки двох пацієнтів зі складними травмами рук.

Побутові травми

Часом на виробництві і в побуті трапляються складні травми. Наприклад, Іван із Хустщини травмував передпліччя під час роботи з бензопилою.

– Я все своє життя пропрацював з деревом, ніколи б не подумав, що таке може статися, – пригадує він.

Інший чоловік, Ігор з селища Усть-Чорна Тячівського району, отримав травму вдома, коли працював на електричній циркулярці, яка раптом вилетіла і відрізала йому чотири пальці.

Реплантація кінцівок

Обидва пацієнти потребували реплантації кінцівок. Першому треба було відновити значну кількість м’яких тканин та артерій, водночас операція з реплантації кисті була більш складною через менший діаметр судин, пошкоджені нерви, сухожилля та кістки.

Опікове відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака – єдине в області, де виконують унікальні хірургічні втручання, які вважаються одними з найскладніших в мікрохірургії.

Але фахівці мають чималий досвід роботи, тому вони успішно прооперували чоловіків. Наразі на них чекає довга реабілітація.

Джерело: Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака