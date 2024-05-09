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Відрізали пальці інструментами: лікарі Закарпаття відновили кінцівки двом пацієнтам

9 Травня 2024, 18:53
Марина Мелехова редактор
травма, операція, Закарпаття

Лікарі опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака успішно провели дві унікальні операції, врятувавши кінцівки двох пацієнтів зі складними травмами рук.

Побутові травми

Часом на виробництві і в побуті трапляються складні травми. Наприклад, Іван із Хустщини травмував передпліччя під час роботи з бензопилою.

– Я все своє життя пропрацював з деревом, ніколи б не подумав, що таке може статися, – пригадує він.

Інший чоловік, Ігор з селища Усть-Чорна Тячівського району, отримав травму вдома, коли працював на електричній циркулярці, яка раптом вилетіла і відрізала йому чотири пальці.

Реплантація кінцівок

Обидва пацієнти потребували реплантації кінцівок. Першому треба було відновити значну кількість м’яких тканин та артерій, водночас операція з реплантації кисті була більш складною через менший діаметр судин, пошкоджені нерви, сухожилля та кістки.

Опікове відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака – єдине в області, де виконують унікальні хірургічні втручання, які вважаються одними з найскладніших в мікрохірургії.

Але фахівці мають чималий досвід роботи, тому вони успішно прооперували чоловіків. Наразі на них чекає довга реабілітація.

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Джерело: Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака

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Закарпаття Медицина в Україні медична допомога Травма
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