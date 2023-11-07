У Рівненській області на території Дубенського району офіційно зареєстровано новий підвид Covid-штаму Омікрон під назвою Арктур. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

У 1,2 раза заразніший за Кракен

Віталій Коваль зазначив, що вперше Арктур був виявлений у січні 2023 року в Індії і відтоді швидко поширився світом. Арктур у 1,2 раза заразніший, ніж близький до нього штам Кракен.

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Симптоми Арктура

Як зауважив глава ОВА, Арктур викликає симптоми, характерні для попередніх варіантів Covid-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м’язову слабкість. А також додає новий симптом – сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

– Однак причин для паніки немає, адже ВООЗ оцінює небезпеку Арктуру як низьку, – зауважив Коваль.

Водночас Віталій Коваль повідомив, що минулого тижня зафіксовано летальний випадок у Костопільській громаді. Він нагадав, що вакцини проти Covid-19 досі безоплатні та є у вільному доступі.

Джерело: Віталій Коваль