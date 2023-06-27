Фахівці Івано-Франківської обласної дитячої лікарні врятували трирічну дівчинку, яка заразилася правцем. Щеплення проти цієї смертельно небезпечної інфекції у дитини не було.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор медзакладу Тарас Мельник.

– 24 дні ШВЛ і дорогих препаратів, трахеотомія і навіть штучна медикаментозна кома – ось що пережила дитина. А попереду ще тривала реабілітація. Усе тому, що вона не була вакцинована, – повідомив лікар.

Медик звернувся до батьків, не забувати про те, що в їхніх руках життя та здоров’я їхніх дітей. Адже далеко не кожен подібний випадок має щасливий кінець.

Правець – гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє потрапляння бруду в рани або укуси тварин. Серед симптомів – стиснення щелеп, проблеми з ковтанням, головні болі, лихоманка та надмірне потовиділення, ускладнення дихання.

Імунізація від правця здійснюється у 2, 4, 6, 6, 18 місяців, 6 і 16 років. Ревакцинація необхідна в 26, 36, 46, 56, 66 і далі – кожні десять років.

Джерело: Тарас Мельник