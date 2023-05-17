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Відсутність стравоходу і розташований зовні кішківник: в Одесі рятують немовлят з вродженими вадами

17 Травня 2023, 17:13
Валентина Андрейко журналістка
новонароджений
Джерело: Pixabay

Двох крихітних немовлят з важкими вродженими вадами розвитку, що загрожували життю, на минулому тижні привезли до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

В однієї дитини кишківник був розташований зовні живота через дефект м’язів. Хірурги вирішили провести умбілікопластику передньої черевної стінки. Результат вражає – вже через 2 дні дитину можна було годувати, а через 3-дні немовля з мамою вже перевели у відділенні спільного перебування.

У другої дитини, яка народилася в дуже важкому стані, з масою тіла 1050 гр., була відсутня частина стравоходу з роз’єднаними дистальним і проксимальним сегментом. Новонароджені з такою вадою, без оперативного лікування не мають шансів на життя.

Після дообстеження та передопераційної підготовки, дитину прооперували, сформувавши новий стравохід. Операція пройшла успішно.

Сьогодні маля ще продовжує своє лікування у відділені реанімації новонароджених, але шанси на подальше здорове життя дуже великі.

Описані вади надзвичайно складні, проте, завдячуючи професіоналізму хірургів відділення загальної хірургії, малюки отримали фактично ще один день народження.

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Джерело: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

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