Двох крихітних немовлят з важкими вродженими вадами розвитку, що загрожували життю, на минулому тижні привезли до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

В однієї дитини кишківник був розташований зовні живота через дефект м’язів. Хірурги вирішили провести умбілікопластику передньої черевної стінки. Результат вражає – вже через 2 дні дитину можна було годувати, а через 3-дні немовля з мамою вже перевели у відділенні спільного перебування.

У другої дитини, яка народилася в дуже важкому стані, з масою тіла 1050 гр., була відсутня частина стравоходу з роз’єднаними дистальним і проксимальним сегментом. Новонароджені з такою вадою, без оперативного лікування не мають шансів на життя.

Після дообстеження та передопераційної підготовки, дитину прооперували, сформувавши новий стравохід. Операція пройшла успішно.

Сьогодні маля ще продовжує своє лікування у відділені реанімації новонароджених, але шанси на подальше здорове життя дуже великі.

Описані вади надзвичайно складні, проте, завдячуючи професіоналізму хірургів відділення загальної хірургії, малюки отримали фактично ще один день народження.

Джерело: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня