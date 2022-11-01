Відвідувачі шанхайського Діснейленду виявилися замкненими всередині парку атракціонів вдруге за рік після того, як влада оголосила про раптове блокування в рамках жорсткого реагування Китаю на Covid-пандемію.

Повідомляється, що в Інтернеті з’явилися вірусні відеоролики, які показують, як люди в паніці поспішають до замкнених воріт тематичного парку в спробі уникнути блокування.

В одному з відео співробітник парку біля закритих воріт розповідає застряглим гостям, що на території все ще працюють магазини і розваги, і він повідомить їм, коли будуть будь-які оновлення.

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Повідомляється, що рік тому, в листопаді 20221 року, парк атракціонів вже закривали на два дні. У підсумку в Covid-пастці опинилися понад 30 тис. відвідувачів. Всім їм влада наказала пройти тестування.

Прагнення Китаю стримувати і контролювати кожен спалах призвело до надзвичайно руйнівних блокувань об’єктів, починаючи від окремих будівель і закінчуючи цілими округами.

В результаті сотні мільйонів людей знаходяться в ізоляції і, за оцінками, сотні тисяч людей відправлені в регіональний карантинний центр.

Цікаво, що минулої суботи Шанхай повідомив лише про 10 місцевих випадків зараження. А органи охорони здоров’я Китаю зареєстрували 479 підтверджених випадків і більше 2 200 безсимптомних випадків в країні в понеділок, 31 жовтня.