У Львові зберегли нирку трирічному хлопчику з допомогою робота-хірурга да Вінчі.

Захворювання нирок

У Матвійка з Краматорська ще після народження діагностували уретерогідронефроз. У нього було виявлено вроджене подвоєння нирки, що призвело до постійних запалень та ускладнення відтоку сечі.

З часом захворювання могло призвести до ушкодження нирки та навіть ниркової недостатності з втратою органа.

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Операцію з видалення загрозливої частини нирки маленькому Матвійку мали зробити ще в 2022 році у Херсоні. Однак війна та окупація міста завадили планам.

Операція у Львові

Батьки Матвійка привезли його до урологів і хірургів з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові.

Команда медиків вирішила використати передову технологію, робота-хірурга да Вінчі, для виконання гемінефректомії – операції з видалення частини нирки.

Під час операції лікарі здійснили прецизійне відділення судин та видалення хворої частини нирки через невеликі проколи. Така методика дозволила уникнути крововтрати та зменшити травматичність операції.

Втручання тривало дві години, воно пройшло без ускладнень.

Вже через п’ять днів після операції маленький Матвій разом з батькам поїхав до Чернівців, куди родина переселилася через війну.

Зараз нирка хлопчика працює нормально. Йому потрібно лише проходити регулярні обстеження для профілактики.

Джерело: дитяча Лікарня Святого Миколая

Фото: дитяча Лікарня Святого Миколая