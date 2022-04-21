Українські військовослужбовці, працівники поліції та рятувальники зможуть лікуватися безкоштовно у медичних закладах системи МВС України та Міністерства оборони України під час дії воєнного стану.

Рішення ухвалив уряд під час засідання 19 квітня 2022 року.

Йдеться про військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших військових формувань, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

– Вони зможуть обслуговуватись у військово-медичних закладах, закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності й підпорядкування за територіальним принципом, що залучаються до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні триває з 24 лютого. Росія підло вторглася з різних напрямків та почала обстрілювати мирні населені пункти. В той же день було запроваджено воєнний стан. Нині через бойові дії його продовжили ще на місяць, до 25 травня 2022 року.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України