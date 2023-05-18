До кінця травня військово-лікарські комісії (ВЛК) перейдуть у режим електронної черги в усіх військових госпіталях. Про це повідомила представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Оксана Горбач на брифінгу в Military Media Center.

– Електронна черга вже відкрита в п’яти містах, а до кінця травня ВЛК перейде на електронну чергу в усіх військових госпіталях в Україні, – сказала Оксана Горбач.

Читайте також: Резніков заявив про збільшення кількості ВЛК уздовж лінії фронту

За її словами, це означає, що для запису на ВЛК не потрібно буде приходити о п’ятій ранку до військового госпіталю, а потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря.

– І маючи конкретний день, конкретний час можна прийти саме тоді і спокійно пройти ВЛК, не чекаючи під дверима кілька годин, – сказала Оксана Горбач.

Джерело: Армія FM