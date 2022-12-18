Військовий лікар, медичних блогер, автор книги року ВВС – 2022 “Медичний трилер. Танці з кістками” Андрій Сім’янків в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ розповів про справжні реалії фронтової медицини.

Повідомляється, що Андрій Сім’янків, відомий в інтернеті як Med Goblin, служить військовим лікарем у прифронтовій лікарні.

– Треба розуміти, що ця книга – збірка рефлексій про українську медицину за минулі 15 років. Тому там є різні речі. Деякі з них ще актуальні, деякі вже не дуже, – зізнається Андрій.

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За його словами, ситуація у військовій медицині – це відображення нашої медицини в цілому. Тобто, є багато професійних кадрів, сучасних доцільних методик, але є і радянські методи лікування.

– Ті ж уколи в сідниці нікуди не поділися. Є купа “фуфломицинів“. У тому місці, де я перебуваю, ми намагаємося не використовувати їх. Наприклад, зараз повно гропринозину, амізону, якихось інших “противірусних препаратів”. Але противірусних препаратів немає, – наполягає Сім’янків.

І підкреслює, що треба намагатися бути максимально професійним. Професіоналізм економить кошти. Війну виграє той, хто може протриматися економічно.

– Якщо ми будемо максимально ефективно використовувати ресурси, які у нас є, і людські, і логістичні, і фінансові, це набагато збільшить ймовірність нашої перемоги. В якій я не сумніваюся, – каже медик.

За словами Андрія, в умовах війни дуже важливо піднятися над собою: незважаючи на жахливу втому, працювати далі.

Фронтовий медик каже, що ресурси людини не нескінченні, але можна з себе вичавити дуже багато.

Андрій запевняє, що не належить до тієї категорії людей, яка вважає, що тим, хто в тилу, зараз не можна гуляти і відпочивати.

– Це просто зовсім інше життя, зовсім інший ритм. Ти себе відчуваєш туристом. Ніби приїхав в іншу країну, але все навколо тобі знайоме. Не дуже приємне відчуття. Тому багато з тих, хто їде на ротацію або у коротку відпустку, раді повернутися назад, – зізнається медик.

За його словами, не можна очікувати, що війна скоро закінчиться і це неможливо спрогнозувати.