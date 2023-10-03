Народження дитини стало найбільшою радістю подружжя з Аргентини. Найвідоміший дієтолог країни Альберто Кормійол став батьком у 83 роки.

У 2019 році лікар оголосив, що збирається одружитися з Естефанією Пасквіні, жінкою, яка була на 48 років молодшою ​​за нього.

А у 2021 році у подружжя народився син Еміліо. Деякі місцеві журналісти намагалися з цього глузувати, прогнозуючи, що незабаром у світі з’явиться сирота.

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Проте закохані зневажали критику і насолоджувалися кожним моментом батьківства. Кормійо вже мав дітей, але відчував себе так, ніби став батьком уперше. Він мріє дожити до 105 років, щоб побачити, як син піде в школу.

Альберто Кормійол – яскравий приклад того, що вік – це лише число. Він танцює чечітку, займається повітряною акробатикою та продовжує розбивати стереотипи, пов’язані з літніми людьми.

Раніше Факти ICTV писали, що у 89-річного екс-боса Формули-1 Екклстоуна народився син.

Джерело: Bright Side