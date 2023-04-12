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ВІЛ-статистика в Україні: у 2023 році зафіксовано на 13% більше випадків, ніж роком раніше

12 Квітня 2023, 13:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

За перші три місяці 2023 року в Україні зареєстровано випадків зараження на ВІЛ на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

– За січень-березень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 2 931 випадок ВІЛ-інфекції, 796 випадків СНІДу та 401 смерть від СНІДу серед громадян України та 9 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців, – ідеться в повідомленні.

Минулого року за аналогічний період було офіційно зареєстровано 2 589 випадків ВІЛ-інфекції, 662 випадки СНІДу та 330 смертей, спричинених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

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Таким чином, кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в січні-березні збільшилася на 13,2%, а випадків СНІДу – на 20,2%.

Водночас у березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 280 пацієнтів діагностовано СНІД, а 174 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні в березні 2023 року:

  • гетеросексуальний — 745;
  • гомосексуальний — 28;
  • парентеральний — 264;
  • від матері дитині — 128;
  • невідомий — 1.

Фахівці зазначають, що більшість дітей, які народилися з ВІЛ (близько 98%), після 18 місяців не матимуть інфекції.

Нагадаємо, що в Україні створено спеціальний сайт, на якому можна оцінити власні ризики зараження ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
ВІЛ СНІД статистика
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