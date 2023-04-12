За перші три місяці 2023 року в Україні зареєстровано випадків зараження на ВІЛ на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

– За січень-березень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 2 931 випадок ВІЛ-інфекції, 796 випадків СНІДу та 401 смерть від СНІДу серед громадян України та 9 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців, – ідеться в повідомленні.

Минулого року за аналогічний період було офіційно зареєстровано 2 589 випадків ВІЛ-інфекції, 662 випадки СНІДу та 330 смертей, спричинених СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Таким чином, кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в січні-березні збільшилася на 13,2%, а випадків СНІДу – на 20,2%.

Водночас у березні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1 042 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 280 пацієнтів діагностовано СНІД, а 174 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні в березні 2023 року:

гетеросексуальний — 745;

гомосексуальний — 28;

парентеральний — 264;

від матері дитині — 128;

невідомий — 1.

Фахівці зазначають, що більшість дітей, які народилися з ВІЛ (близько 98%), після 18 місяців не матимуть інфекції.

Нагадаємо, що в Україні створено спеціальний сайт, на якому можна оцінити власні ризики зараження ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування.