У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М.І. Пирогова хірурги успішно провели резекцію печінки 53-річній жінці.

Пацієнтка страждала на складне онкологічне захворювання, внутрішньопечінкову холангіокарциному. Для лікування потрібно було лише хірургічне втручання – видалення частини печінки.

Застосування передових методів і високотехнологічних рішень під час операції дозволило зберегти судини печінки, жовчні протоки та магістральні судини організму.

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Вже на 9-й день жінку виписали з лікарні в хорошому стані для подальшої реабілітації.

Нещодавно медичний колектив клініки поповнився кандидатом медичних наук і висококваліфікованим хірургом-онкологом, Олегом Васильєвим.

Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова

Фото:Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова