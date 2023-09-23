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Вінницькі хірурги провели складну операцію для видалення частини печінки

23 Вересня 2023, 10:59
Ольга Боднарчук редактор
Вінницькі хірурги провели складну операцію для видалення частини печінки

У  Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М.І. Пирогова хірурги успішно провели резекцію печінки 53-річній жінці.

Пацієнтка страждала на складне онкологічне захворювання, внутрішньопечінкову холангіокарциному. Для лікування потрібно було лише хірургічне втручання – видалення частини печінки. 

Застосування передових методів і високотехнологічних рішень під час операції дозволило зберегти судини печінки, жовчні протоки та магістральні судини організму.

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Нещодавно медичний колектив клініки поповнився кандидатом медичних наук і висококваліфікованим хірургом-онкологом, Олегом Васильєвим. 

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Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова

Фото:Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова

Теги
Вінниця Операція Хірург
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