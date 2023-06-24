Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Чорному морі, куди потрапила вода з Дніпра, може бути не лише холера, але й вірус поліомієліту.

Докторка медичних наук, професорка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Алла Мироненко в ефірі Українського радіо ошелешила новиною. У Чорному морі може з’явитися вірус поліомієліту.

Це абсолютно реально, оскільки після підриву росіянами Каховської ГЕС у море з Дніпра потрапила вода, забруднена нечистотами, стічними водами і шкідливими речовинами. Отож фахівці вже говорять не лише про холеру, а й про небезпечний поліомієліт.

Зокрема, саме в стічних водах можуть бути вакцинні віруси поліомієліту, що мають властивості трансформуватися в небезпечний дикий штам.

– Ті, хто не отримав повний курс щеплень від поліомієліту, зокрема діти, можуть інфікуватися цим вірусом, – говорить Мироненко.

Крім того, зазначає лікарка, у морській воді можуть також бути астровіруси та ротавіруси. Тому треба максимально дотримуватися гігієнічних норм.

Щодо сибірки інфекціоністка трохи заспокоїла – людина не може заразитися через воду, навіть якщо пори сибірської виразки потраплять в її організм.

Людина заражається лише від хворих тварин. Тобто спочатку хворіє тварина, а потім вже при догляді чи через інфіковане некип’ячене молоко може заразитися й людина.

Лікарка застерігла і від ще однієї проблеми. Оскільки у нас можуть бути носії бактерії черевного тифу, цей збудник неодмінно потрапить в систему каналізаційних вод.

– Відтак лише доступ до чистої води робить неможливим інфікування людини, – каже Мироненко.

Крім того, овочі та фрукти теж потрібно мити лише чистою перевіреною водою, тому що заражена вода заражає і продукти.

Джерело: Українське радіо

Фото: Одеська міськрада