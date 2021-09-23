Україна з 23 вересня почала діяти жовта зона адаптивного карантину. Тому 16 областей одразу перейшли із зеленого у жовтий рівень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Рівень захворюваності в Україні становить 167 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення.

А ще дев’ять регіонів через погіршення ситуації зі захворюваністю на коронавірус перейшли одразу до помаранчевої зони. Це м. Київ (167 на 100 тис.), Дніпропетровська (137), Донецька (172), Київська (115), Луганська (384), Миколаївська (111), Харківська (240) Херсонська (195) та Черкаська (152) області.

Водночас рівень госпіталізацій у країні становить 30,6 на 100 тис. населення за визначеним показником 60 на 100 тис. населення. Найбільше Covid-хворих у лікарнях Черкаської (114,4%), Донецької (76,1%) та Дніпропетровської (63.5%) областей. Норма цього показника – менш як 50%.

Завантаженість ліжок з киснем – 34,4% за граничного показника 65%. Жодна область України не увійшла до червоного рівня епідемічної небезпеки.

13 вересня Кабінет міністрів України ухвалив зміни, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню Covid-19.

У жовтій зоні епідемічної небезпеки заборонені:

масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території;

наповненість кінозалів і залів інших установ культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж одна людина на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де менш як 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо жовті або зелені Covid-сертифікати будуть у більш ніж 80% персоналу і 100% відвідувачів закладів або заходів (крім осіб до 18 років). Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.