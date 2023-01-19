Вчора, 18 січня, до Опікового центру Київської міської клінічної лікарні №2 було доставлено 10 людей, що постраждали внаслідок авіакатастрофи в Броварах. З них четверо дітей.

– Вісім пацієнтів зараз в реанімації, в тому числі три дитини, – зазначає директорка лікарні Тетяна Пехньо. – Ще двоє людей, це мама з дитиною, перебувають разом у опіковому відділенні.

Пацієнти, які перебувають в реанімації, різного ступеня важкості, з різним відсотком уражень опікової травми. Всі вони перебувають в боксованих відділеннях.

Всі пацієнти були оглянуті професорським складом і доцентами. Для кожного постраждалого опрацьовано індивідуальний план обстеження і лікування.

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Всі пацієнти отримали допомогу психотерапевта і реабілітолога.

І дорослі, і діти були обстежені суміжними спеціалістами. Було проведено різне обстеження: ендоскопічне, кардіологічне, ультразвукове.

– Ми повинні були виключити або підтвердити наявність інших травм внаслідок такого комбінованого важкого травмування під час авіатрощі, – каже директорка.

Вчора всі пацієнти були в опіковому шоці. За добу їх стан не погіршився, вони всі стабільні, контактні. Їм надається повна медична допомога.

– Вчора в ЗМІ ширилась інформація, що нам не вистачає донорської крові. Але це неправда, від нас такої інформації не було. Ми забезпечені всім необхідним, – наголосила Тетяна Пехньо.

Вчора вночі керівництво лікарні та МОЗ вирішували питання, щодо продовження лікування декількох хворих за межами України. Таке бажання висловили три родини, батько з дитиною і дві мами з дітьми.

Наразі вирішується питання з документами цих родин, адже у деяких паспорти та свідоцтва про народження згоріли.

Але всі необхідні папери вже були передані в МОЗ, яке скерує таких пацієнтів на лікування до інших країн.

– Я знаю, що станом на вчора деякі країни вже зголосилися прийняти наших пацієнтів. Але для цього їм треба мати діагнози. Ми вже відправляли пацієнтів на лікування за кордон ще до війни. Тому алгоритм нам відомий, – зазначила директорка.

Пацієнти, які мають бажання лікуватися за кордоном, вже готові до відправки. Далі діло за приймаючою стороною.

Фото: Христина Гавриш