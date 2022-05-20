Віспу мавп виявили ​​в Австралії. Після зареєстрованих випадків у кількох європейських країнах захворювання виявлене у двох чоловіків, які щойно повернулися з Європи.

Органи охорони здоров’я стверджують, що ці випадки не є приводом для паніки, але залишаються пильними щодо симптомів, якщо ви щойно повернулися з-за кордону.

Мавпяча віспа викликається ортопоксвірусом, який тісно пов’язаний з вірусом, що викликав віспу, вітряну віспу. Віспою заражаються лише люди, але віспа мавп – це вірус тварин, який іноді вражає людей після того, як їх укусила чи подряпала мавпа чи інша тварина.

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Це респіраторний вірус, який також може поширюватися на людей без контакту, ймовірно, через аерозолі. Однак він зазвичай не легко поширюється між людьми і, як правило, тільки при тісних контактах. Дослідження показали, що близько 3% контактів із хворими на віспу мавп будуть інфіковані.

Через тиждень-два після зараження інфекція починається з лихоманки, головного болю, набряку лімфатичних вузлів і болю в м’язах. Висипання на шкірі зазвичай з’являються протягом одного-трьох днів після початку лихоманки і в більшості випадків вражають обличчя, руки і ноги.

Існує два типи вірусу, один із смертністю близько 1%, а другий — близько 10%. Спалах у Великобританії є менш важким типом, але 1% подібний до рівня смертності від Covid-19, тому це все ще викликає занепокоєння. У дітей хвороба протікає важче.

Чому воно з’являється саме зараз

Вперше його виявили у людей у ​​1970 році в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це захворювання, що знову з’явилося, яке викликає великі спалахи в Нігерії та ДРК з 2017 року.

Вчені ламають голову над тим, чому раніше рідкісна інфекція зараз стає все більш поширеною. Вакцина проти віспи також захищає від віспи мавп, тому в минулому масова вакцинація проти віспи також захищала людей від віспи мавп. Минуло 40 років відтоді, як віспа була оголошена ліквідованою, а більшість масових програм вакцинації припинилися в 1970-х роках, тому мало людей віком до 50 років були щеплені.

Ще менше їх в Австралії, де масова вакцинація проти віспи ніколи не застосовувалася, і приблизно 10% австралійців були щеплені. Вакцина дає імунітет на термін від 5 до 20 років і більше, але може ослабнути приблизно на 1-2% на рік.

Наше дослідження показує, що зниження імунітету від вакцинації проти віспи може пояснити зростання спалаху віспи мавп – пройшло більше 40-50 років з моменту припинення масової вакцинації.

Нинішній спалах

У вересні 2018 року на військово-морській базі в Корнуоллі, Великобританія, зафіксований випадок віспи мавп у людини, яка прибула з Нігерії. Одночасно в Блекпулі стався другий випадок у непов’язаної особи, яка повернулася з Нігерії, а також у лікарні заразилася медсестра.

Під час нинішнього спалаху перший випадок у Великобританії прибув з Нігерії, де з 201 7 року було зафіксовано понад 500 випадків та 8 смертей.

Нинішній спалах у Великобританії є найбільшим за межами Африки і поширився на багато країн Європи, Північної Америки, а тепер і Австралії.

Серед чоловіків, які займаються сексом з чоловіками, виникли кластери, що раніше не спостерігалося. Початкове імпортування могло поширитися на місці проведення або в межах спільноти, що призвело до більшого поширення в тій самій групі.

Це незвичайний спалах, з непов’язаними випадками в різних місцях Великобританії. Це можна пояснити значною кількістю безсимптомних інфекцій, але безсимптомна інфекція зустрічається рідко і зазвичай у людей, які перенесли вакцину проти віспи.

Під час добре вивченого спалаху в США, пов’язаного з імпортованими тваринами, лише три з 20 випадків були безсимптомними, і вони були вакциновані. У всіх інших 17 випадків висипання були.

Більшість людей, інфікованих під час поточної епідемії, занадто молоді, щоб бути вакцинованими, тому істотна безсимптомна інфекція малоймовірна. Крім того, віспа не передається у безсимптомних людей, тому навряд чи віспа мавп буде сильно відрізнятися.

Серологічні дослідження для вимірювання безсимптомної інфекції проводяться у Великобританії, і вони повинні пролити більше світла на цю гіпотезу. Сподіваємось, подальші дослідження допоможуть нам зрозуміти епідеміологічні зв’язки між випадками у Великобританії та інших країнах.

Це перший випадок поширення за межі африканського континенту, де вірус є ендемічним серед тварин. Починаючи з 2017 року, з Нігерії та ДРК з Нігерії та ДРК його було ввезено до Великобританії, Сінгапуру, Ізраїлю та інших країн, але тепер джерелом поширення, здається, є Великобританія, що є безпрецедентним. Оскільки візити між Великобританією та Австралією дуже поширені, не дивно, що зараз у нас є випадки.

Запобігання подальшого спалаху

Існують ефективні вакцини проти віспи мавп – вакцини проти віспи другого та третього покоління, обидві живі вакцини з використанням вірусу коров’ячої віспи. Вакцинія — ще один ортопоксвірус, який створює імунітет проти віспи мавп, але може мати серйозні побічні ефекти у деяких людей, особливо у тих, у кого ослаблена імунна система.

Масова вакцинація не є виправданою через побічні ефекти. Найкращою стратегією є виявлення контактів і вакцинація їх, а не масова вакцинація.

Це називається кільцева вакцинація і використовується для знищення віспи. Мавпяча віспа має тривалий інкубаційний період (один-два тижні), тому вакцинація після зараження може захистити.

Вакцини третього покоління можуть застосовуватися у людей з ослабленим імунітетом. Однак вони дорогі, і навряд чи в Австралії буде багато пропозиції. Для медичних працівників, які будуть піддані ризику зараження, слід розглянути можливість використання вакцин третього покоління у разі зростання епідемії.

Існують також ефективні противірусні засоби проти віспи мавп та віспи, які не були доступні до ліквідації віспи.

Враховуючи незвичайний характер цієї епідемії, було б розумно забезпечити у нас запас противірусних препаратів і достатню кількість обох типів вакцин, а також регуляторні процеси, щоб використовувати їх проти віспи мавп.

Ізоляція випадків та карантин контактів працює на згортання епідемій. Нам також було б добре скористатися інфраструктурою відстеження контактів, розробленою під час Covid-19, щоб контакти можна було швидко ідентифікувати та помістити на карантин, а поширення вірусу зменшити.

Джерело: The Conversation