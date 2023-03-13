29-річна випускниця Південного Університету Джорджії виявилася паралізованою після візиту до мануального терапевта. Після восьми місяців лікування вона нарешті повернулася додому.

Кейтлін записалася на прийом до мануального терапевта для невеликого коригування проблем з шиєю і спиною після декількох годин занять. Але процедура в підсумку призвела до розшарування чотирьох артерій на шиї, а потім до зупинки серця і інсульту.

За словами лікарів, травма була прямим результатом маніпуляцій з шиєю.

Зараз дивляться

Якийсь час Кейтлін перебувала в критичному стані, але після восьми місяців домоглася видатних успіхів: вона змогла відновити рух рук, ніг і голови.

Як стало відомо, для лікування Кейтлін її мати створила спеціальний рахунок, на який вдалося зібрати $167 тис.

Мануальні терапевти, а у народі “костоправи” стають популярнішими серед українців. Адже деякі люди думають, що болі у спині – це одразу сигнал для того, щоб їх полікували руками.

Проте слід розуміти, що не завжди з такими проблемами можна звертатися до мануального терапевта. Деякі процедури можуть навпаки погіршити стан пацієнта.

Джерело: LAD bible