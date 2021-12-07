У 38-річного чоловіка, який скаржився на утруднене дихання через одну з ніздрів протягом декількох років, був виявлений позаматковий зуб в носі.

У своїй статті, опублікованій в медичному журналі Нової Англії, лікарі Сагар Кханна і Майкл Тернер описують, як був ідентифікований зуб і що вони зробили для вирішення проблеми.

Повідомлення про позаматкові частини тіла вкрай рідкісні. Вони визначаються як частини тіла, що з’являються в місцях, де вони зазвичай не ростуть. Найпоширеніший тип позаматкового зростання – це зуби. І в більшості випадків розвитку позаматкових зубів залучаються ікла. Зазвичай вони ростуть в неправильному напрямку у верхній щелепі.

У цьому новому випадку лікарі спочатку виявили викривлену перегородку разом з кальцинованими шпорами. Придивившись під час риноскопії, при якій камера вводиться в ніздрю, лікарі виявили те, що вони описали як білий об’єкт, який виступає зі стінки правої ніздрі.

Потім медики вирішили зробити рентгенівський знімок об’єкта і області навколо нього. Зображення показали, що це позаматковий зуб, який виріс з щелепи вгору, в не вниз, в рот, як це зазвичай буває.

Лікарі запропонували операцію, і пацієнт погодився. Зуб видалений без ускладнень. Рана зажила належним чином. Не було жодних доказів інфекції або росту нового зуба. Крім того, пацієнт повідомив, що знову може вільно дихати.

Лікарі відзначають, що людям з позаматковими частинами тіла важливо звернутися до лікаря. Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкодження навколишніх тканин. А позаматкові зуби можуть витісняти інші зуби, що призводить до викривлених зубів або неестетичних проміжків між ними.

Крім того, були випадки утворення кіст на таких частинах тіла або поруч з ними, які могли рости і ставати болючими.

Але лікарі також відзначають, що позаматкові зуби зустрічаються вкрай рідко, лише у 0,1% всіх людей. І ще рідше позаматковий зуб проростає повністю в носову порожнину або в сам ніс.