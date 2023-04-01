Трирічна дівчинка заразилася незвичайною інфекцією Mycobacterium marinum, яка розвинулася після укусу ігуани, коли вона відпочивала у Коста-Риці.

Лікарі, які її лікували, повідомлять про цей випадок на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ECCMID) цього року в Копенгагені, Данія (15–18 квітня).

Автори вважають, що це перший зареєстрований випадок зараження M. marinum після укусу ігуани.

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M. marinum – це всюдисуща нетуберкульозна мікобактерія, яка викликає у риб захворювання, подібне до туберкульозу, і, як відомо, заражає людей, коли шкірні рани піддаються впливу забрудненої прісної або солоної води.

Маля сиділо на пляжі і їло торт, коли ігуана раптово підбігла і вкусила дитину за тильний бік лівої руки, перш ніж схопити торт.

Її негайно доставили до місцевої клініки, де у неї виявили єдину поверхневу рану на тильній стороні п’ясткової кістки середнього пальця. Після дезінфекції їй протягом п’яти днів давали антибіотики амоксициліну для можливого контакту з сальмонелою (зазвичай після укусів рептилій), і рана швидко загоїлася без будь-яких проблем.

Однак через п’ять місяців батьки помітили невелику гулю на тильній стороні її лівої руки, яка поступово збільшувалася, а шкіра стала червоною і злегка болючою протягом наступних трьох місяців.

Батьки малюка звернулися до лікарні Stanford Children’s Health (Стенфорд, Каліфорнія, США), де ультразвукове дослідження виявило освіту, схожу на гангліозну кісту (освіта, заповнена рідиною), але розташування та симптоми не відповідали цьому.

Хірург-ортопед, який видаляв двосантиметрове товстостінне утворення, помітив гнійні виділення з рани, що свідчать про інфекцію.

Гістологічне дослідження виявило велику загибель тканини та некротизуюче гранулематозне запалення (область запалення, де тканина відмерла), а посів показав чисте зростання M. marinum. Оскільки ця бактерія стійка до звичайних антибіотиків, включаючи амоксицилін, дівчинці розпочали терапію рифампіном та кларитроміцином, і вона добре відповіла на терапію.

У той час як мікроорганізми, що викликають інфекцію після укусів собак або кішок, добре відомі, мікробіологічна причина інфікованих ран від укусів ігуани, обмежена кількома повідомленнями про випадки, в яких найчастіше беруть участь Serratia marcescens і Staphylococcus aureus. Salmonella enterica також можлива, враховуючи, що від 75% до 90% як диких, так і рептилій, що містяться в неволі (включаючи змій, черепах та ігуан) колонізовані цими бактеріями.

У кількох дослідженнях повідомляється, що домашні рептилії є носіями нетуберкульозних мікобактерій (НТМ), враховуючи їхню кількість у прісній та солоній воді.

Укус призвів до колонізації бактерією, що рідко зустрічається у людей, і демонструє, що ігуани можуть бути переносниками шкідливих бактерій, здатних викликати тяжкі інфекції.