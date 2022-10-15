Після ракетної атаки російських окупантів його дістали з-під завалів військові ЗСУ. В кімнаті, де 14-річний Влад малював обвалилася стеля. Дитина не може ходити та їсти самостійно – численні уламки пошкодили живіт та хребет.

Хлопець з мамою Юлею з початком повномасштабного вторгнення переїхали з Лиману до бабусі в селище Зарічне, що на Донеччині.

8 жовтня ракета влучила прямо у їхній дім. На той момент в кімнаті був тільки хлопчик. Юлія поралась на городі та не постраждала.

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Українські військові одразу доправили хлопця у лікарню міста Озерного. Далі у Краматорськ, потім – у Дніпро. І все це за один день.

У Влада осколкові поранення тонкого та товстого кишківника, ускладнені кровотечею, а також хребта. Метал проник аж до крижової кістки, пошкодивши нервові корінці. Через це він поки що не може ворушити ногами.

У Дніпрі Владу видалили частину ураженого кишківника. Невелику ділянку, яка вціліла, вивели назовні. Тільки таким чином вдалося уникнути перитоніту – гнійного запалення черевної порожнини, яке має високий процент летальності. Також хлопчику провели хірургічні обробки ран в ділянці хребта, в якому ще залишились уламки.

Наразі хлопчик перебуває у Львові. Але це тимчасово – надалі його транспортують до Норвегії. Спеціалісти анестезіологічної, нейрохірургічної та хірургічної команди Першого медичного об’єднання Львова стабілізували стан хлопця та підготували його до подальшої евакуації, а в дорозі будуть супроводжувати медики з організації Лікарі без кордонів.

На нього чекає ще багато випробувань: операції із закриття стом та відновлення прохідності кишківника, вилучення уламків снаряда зі спинного мозку та черевної порожнини.

Після цього – тривала реабілітація, яка займе щонайменше півроку. Та Влад не здається, він навіть намагається розсмішити маму, мріє знову повернутися до занять футболом. Але найбільше він хоче побачити бабусю, яка залишилася поблизу Лиману.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова