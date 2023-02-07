У Харківській області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі, найбільша з яких спровокувала обстріл міської лікарні у Вовчанську близько 19.20 6 лютого.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

– Сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі міської лікарні на площі 150 кв. м. До місця події прибули рятувальники 47-ї ДРПЛ разом з колегами з Луганська, – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники негайно евакуювали вісьмох цивільних людей, які переховувалися в бомбосховищі, і приступили до гасіння пожежі.

За інформацією ДСНС, о 20.06 вогонь було локалізовано, о 20.50 повністю ліквідовано. На місці події працювали три одиниці рятувальної техніки та дев’ять фахівців особового складу ДСНС. Постраждалих немає.

Фото: ДСНС