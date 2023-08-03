15% проб води з поверхневих водойм півдня України, що зазнав підтоплення внаслідок теракту на Каховській ГЕС, все ще не відповідають санітарним нормам.

Про це на офіційному сайті МОЗ повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Порівняно з першими днями після затоплення, коли вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках, помітне невелике покращення ситуації. І те, що цифра знизилася до 15% вселяє обережний оптимізм.

– Вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби для подальшого вживання, – наголошує Кузін.

За його словами, у воді і досі виявляють ротавіруси та збудників гострих кишкових інфекцій. Тобто, ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються.

І це повинні всі розуміти.

Епідемічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована.

Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб, чого найбільше побоювалися, на територіях, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС, не виявлено.

Продовжується щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Відбір та моніторинг стану води здійснюється з 38 точок, які були облаштовані одразу після теракту на Каховській ГЕС і продовжують діяти донині.

Там, де повністю спала вода, фахівці ЦКПХ відбирають для дослідження проби ґрунту, щоб виявити можливу забрудненість токсичними речовинами та паразитами.

Станом на кінець липня, 91 % проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. Це хороша новина.

Фото: Згенеровано ШІ